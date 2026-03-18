menu
JPNN.comJPNN.com
Alasan TNI Ikut Mengusut Kasus Penyiraman Aktivis KontraS

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Divisi Hukum KontraS Andri Yunus ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengungkap alasan pihaknya ikut terlibat menyelidiki kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

Menurut dia, belakangan beredar opini di masyarakat bahwa penyiram air keras berasal dari lingkungan militer.

"Kami lihat ada opini yang berkembang di masyarakat, diduga pelakunya adalah dari TNI," ujar dia di Balai Media TNI, Jakarta, dikutip Rabu (18/3).

Baca Juga:

Aulia mengatakan TNI sebenarnya membuat pengusutan internal setelah menyeruak kabar penyiraman air keras kepada Andrie.

"Perlu saya sampaikan bahwa semenjak kejadian, TNI sudah merespons dengan melakukan penyelidikan secara internal," ujarnya.

Menurut jenderal bintang dua itu, penyelidikan di internal TNI melibatkan beberapa satuan TNI, meski tak diperinci pihak yang melakukan pengusutan.

Baca Juga:

"Tentunya akan melibatkan beberapa satuan, karena kami ketahui, dengan adanya penyelidikan internal nanti yang kami lakukan, itu akan kami lihat nanti bagaimana hasilnya terkait dengan opini yang berkembang di masyarakat itu," kata Aulia.

Alumnus Akademi Militer 1998 itu mengatakan penyelidikan internal dilakukan murni inisiatif TNI, bukan hasil koordinasi dari kepolisian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

