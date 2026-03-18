Alasan TNI Ikut Mengusut Kasus Penyiraman Aktivis KontraS

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengungkap alasan pihaknya ikut terlibat menyelidiki kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

Menurut dia, belakangan beredar opini di masyarakat bahwa penyiram air keras berasal dari lingkungan militer.

"Kami lihat ada opini yang berkembang di masyarakat, diduga pelakunya adalah dari TNI," ujar dia di Balai Media TNI, Jakarta, dikutip Rabu (18/3).

Aulia mengatakan TNI sebenarnya membuat pengusutan internal setelah menyeruak kabar penyiraman air keras kepada Andrie.

"Perlu saya sampaikan bahwa semenjak kejadian, TNI sudah merespons dengan melakukan penyelidikan secara internal," ujarnya.

Menurut jenderal bintang dua itu, penyelidikan di internal TNI melibatkan beberapa satuan TNI, meski tak diperinci pihak yang melakukan pengusutan.

"Tentunya akan melibatkan beberapa satuan, karena kami ketahui, dengan adanya penyelidikan internal nanti yang kami lakukan, itu akan kami lihat nanti bagaimana hasilnya terkait dengan opini yang berkembang di masyarakat itu," kata Aulia.

Alumnus Akademi Militer 1998 itu mengatakan penyelidikan internal dilakukan murni inisiatif TNI, bukan hasil koordinasi dari kepolisian.