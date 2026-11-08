Album Dream Fatigue, Rex Orange County Hadirkan Perspektif Baru

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris, Rex Orange County, resmi merilis album terbaru yang bertitel Dream Fatigue.

Menjadi album yang paling personal sejauh ini, Dream Fatigue memperlihatkan Rex Orange County yang makin mengenali dan merangkul identitas musikalnya, sekaligus membuka ruang untuk berbagai eksplorasi kreatif.

Melalui kolaborasi dengan sejumlah musisi ternama, dia menghadirkan perspektif baru tanpa meninggalkan karakter penulisan lagu yang telah menjadi ciri khasnya.

Dream Fatigue diproduseri secara eksekutif oleh musisi ternama Mustafa dan Dylan Wiggins. Album baru Rex Orange County diwarnai kontribusi dari banyak nama besar di musik termasuk Brendan Yates dari band Turnstile, Dev Hynes, Mustafa, dexter in the newsagent, dan Taylor Skye dari Jockstrap.

Album Dream Fatigue menjadi momen Rex Orange County mengubah cara bermusiknya yang selama ini terbilang tertutup.

Lewat kolaborasi-kolaborasi dalam album ini, hal-hal yang membuat pendengar mencintai musik Rex Orange County akan semakin ter-highlight.

"Membiarkan orang masuk adalah membiarkan mereka mengambil sesuatu darimu,” ungkap Rex Orange County tentang bagaimana berkolaborasi semakin memperkuat karyanya.

Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang banyak berangkat dari pengalaman personalnya, Dream Fatigue mengangkat kisah seorang tokoh yang mencoba berbagai persona demi mendapatkan hati perempuan yang dicintainya.