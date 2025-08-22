Album Kolaborasi Jason Ranti dan Dongker Akhirnya Diluncurkan

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Jason Ranti dan band punk asal Bandung, Dongker, sepakat menyatu melahirkan sebuah album berjudul I Don’t Know and I Dongker.

Album kolaborasi tersebut memuat soal seni rupa, kegelisahan, dan romantisme atas Bandung.

“Album ini tidak wajib didengar tetapi setidaknya keseharian kami terekam di sana.” ungkap Delpi Suhariyanto, personel Dongker.

Dalam album I Don’t Know and I Dongker, Jason Ranti dan Dongker memuat 9 trek dengan total durasi 31 menit 6 detik.

Enam lagu utama yang ditawarkan yakni Salah Display, Disarankan di Bandung, Aku Bosan, Kabur Dari Rumah, Tang Ting Tung (Tafsir Gitar Tunggal), dan Tang Ting Tung.

Selain itu, terdapat tiga bonus track yang melengkapi album, yaitu versi akustik dari Disarankan Di Bandung, Selamat

Tidur serta penutup berdurasi panjang berjudul Konservasi Konflik dan Hal-hal yang Lain (Reprise).

I Don’t Know and I Dongker merupakan sebuah album perwujudan salah satu mimpi besar bagi Delpi Suhariyanto, Arno Zarror, dan Dzikrie Arethusa.

Bagaimana tidak, semasa personel Dongker itu kuliah seni rupa di Institut Teknologi Bandung, Jason Ranti telah menjadi sosok penting seperti yang dikenal hari ini.