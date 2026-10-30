Album Phoenix, Simbol Kebangkitan Bless the Knights

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Bless the Knights resmi merilis album terbaru yang berjudul Phoenix.

Album itu dilepas setelah melewati berbagai musim, pergantian formasi, hingga sempat dianggap selesai oleh banyak pihak.

Tidak hanya sekadar album terbaru, Phoenix menjadi simbol kebangkitan sekaligus evolusi terbesar Bless the Knights sejak 2023.

Baca Juga: Float Bicara Filosofi Luka serta Semangat Penerjang Badai

Terinspirasi dari mitologi Yunani tentang burung Phoenix yang bangkit dari abu dan kobaran api, album itu merepresentasikan perjalanan Bless the Knights yang justru tumbuh semakin kuat setelah diterpa kritik, tantangan, dan berbagai rintangan.

Seluruh pengalaman tersebut kini menjadi fondasi identitas baru band dengan visi yang lebih matang, lebih strategis, tanpa kehilangan sisi eksploratif mereka sebagai unit musikal.

Masih mengusung djent dan progressive metal sebagai identitas utama, Phoenix menghadirkan rif yang lebih groovy namun tetap brutal, perpaduan scream dan clean vocal yang lebih catchy, dentuman rhythm section yang semakin solid, serta sentuhan synthesizer dan electronic samples yang memperkaya karakter musikal Bless the Knights.

Album tersebut juga tetap mempertahankan salah satu ciri khas mereka lewat shred gitar dan isian solo yang hadir sebagai bagian penting dari setiap komposisi, tanpa kehilangan pendekatan yang lebih headbang-able dan mosh-able.

Phoenix lahir dari formasi Bless the Knights yang terdiri dari Mrfritzfaraday (gitar/backing

vocal), Cas Coldfire (clean vocal), Dhika Dongeng (scream vocal), Soebroto Harry (bass), dan Kevin Sugito (drum).