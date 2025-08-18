Aldi Ditemukan Meninggal, Eman Masih Hilang di Sungai Batang Pasaman
jpnn.com, SIMPANG EMPAT - Sungai Batang Pasaman, Kecamatan Talamau, Sumatera Barat, memakan korban jiwa.
Dua orang hanyut pada Kamis (14/8) sore. Satu korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Tim gabungan Pos Sar Pasaman masih melakukan pencarian terhadap satu orang warga.
"Dua orang hanyut sejak Kamis. Pada Minggu 17 Agustus sekitar pukul satu orang atas nama Aldi 25 tahun ditemukan meninggal dunia pukul 10.00 WIB. Korban ditemukan di dalam tumpukan kayu dekat aliran Sungai Batang Pasaman," kata Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Pasaman Novi Yurandi, Senin.
Dia menjelaskan untuk pencarian satu orang lagi atas nama Eman (35) tim gabungan menurunkan tim dari Pos SAR Pasaman sebanyak lima orang, enam orang dari Polsek Talamau, dua orang dari Koramil 03 Talu, empat orang dari lokal hero rescue, dan 25 orang masyarakat.
"Kami membawa sejumlah peralatan seperti rescue car, drone, peralatan medis, dan pendukung lainnya," katanya.
Pihaknya menyusuri aliran sungai sepanjang lima kilometer mencari keberadaan korban.
"Faktor cuaca dan tidak adanya sinyal telekomunikasi menjadi kendala dalam pencarian korban," katanya.
