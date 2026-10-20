Aldi Satya Diproyeksikan Masuk Persaingan Moto2 Pada 2028

jpnn.com, JAKARTA - Langkah pemuda Yogyakarta, Aldi Satya Mahendra di kancah balap internasional makin terarah.

Setelah sukses mencetak sejarah sebagai juara dunia World Supersport 300 pada 2024, Aldi terus ditempa untuk melompat lebih tinggi.

Target besarnya sudah dipatok: menembus persaingan Moto2 pada musim 2028. Proyeksi ini bukan sekadar mimpi di atas kertas.

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Jenjang karier Aldi memang disusun bertahap oleh Yamaha Racing Indonesia, mulai dari level R3 BLU CRU World Cup, World Supersport 300, hingga kini bertarung di kelas World Supersport.

Setiap tahap menjadi kawah candradimuka yang mematangkan kemampuannya.

Perkembangan fisik dan mental Aldi di lintasan balap menjadi alasan utama di balik optimisme tersebut.

Manager Motorsport PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Wahyu Rusmayadi, mencatat ada lonjakan performa fisik hingga 20 persen dalam beberapa tahun terakhir.

"Aspek lainnya seperti kemampuan beradaptasi dengan motor, pemahaman karakter dan set-up, hingga cara menghadapi situasi balap di sirkuit juga makin matang," ujar Wahyu dalam keterangannya, Selasa (20/10).