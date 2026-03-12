Aldi Taher Kenang Kebaikan Hati Vidi Aldiano

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Aldi Taher mengungkap kebaikan hati Vidi Aldiano semasa hidup.

Menurutnya, Vidi Aldiano tidak hanya baik, tetapi juga berhati mulia.

"Vidi Aldiano itu sosok yang berhati mulia, baik banget," kata Aldi Taher saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.

Pemilik Aldi's Burger itu lantas mengenang salah satu momen tidak terlupakan bersama Vidi Aldiano.

Aldi Taher sangat terharu ketika Vidi Aldiano mengaku menyukai film yang dibintanginya.

"Aku sampai nonton film Aldi Taher (Bisikan Jenazah) sampai 4 kali," ucap Aldi Taher menirukan omongan Vidi Aldiano saat bertemu di podcast Deddy Corbuzier.

Selain itu, Aldi Taher juga membeberkan obrolan dirinya dan Vidi Aldiano sebagai pejuang kanker.

Menurutnya, meski sedang sakit, Vidi Aldiano tetap memberi dukungan kepada dirinya untuk terus berkarya.