Aldi Taher Mengalami Pengalaman Aneh saat Syuting Film Mawang Jangan Sebut Namanya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengaku mengalami perubahan sikap selama menjalani syuting film horor Mawang Jangan Sebut Namanya di hutan Bangka Belitung.

Pemeran Lingga tersebut mengaku menjadi lebih mudah terpancing emosi dan kerap ingin berdebat selama proses produksi film yang mengangkat urban legend setempat itu.

Pengalaman tersebut diceritakan Aldi saat menghadiri gala premiere Mawang Jangan Sebut Namanya di Studio XXI, kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Minggu (25/10).

Film garapan sutradara Iqbal Rachman dan produser Arbi Leo itu dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 29 Oktober 2026.

Aldi Taher mengatakan ketertarikannya membintangi film tersebut berawal dari cerita yang mengangkat urban legend dari Bangka Belitung.

Namun, proses syuting di tengah hutan alami memberikan pengalaman tersendiri baginya, terutama ketika ia merasa sikapnya berubah dari biasanya.

“Ada sesuatu yang bikin aneh. Penginnya debat mulu,” kata Aldi saat menceritakan pengalamannya selama syuting.

Dalam film tersebut, Aldi memerankan Lingga, mahasiswa IPB yang melakukan penelitian pohon pelawan di Pulau Bangka bersama kelompoknya.