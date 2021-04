Aldi Taher Pansos di Media Sosial, Begini Tanggapan Sang Istri

jpnn.com, JAKARTA - Salsabillih mengaku telah memaklumi sikap suaminya, Aldi Taher yang kerap pansos di media sosial.

Aldi Taher kerap membuat lagu dan sensasi demi sebuah popularitas.

"Sudah biasa," kata Salsabillih saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan 22 tahun itu kini telah terbiasa dengan ulah Aldi Taher di media sosial, khususnya Instagram.

Salsabillih bahkan ikut terhibur melihat tingkah laku sang suami.

"Lama-lama, aku lihat dia, ketawa sendiri," ujarnya.

Seperti diketahui, Aldi Taher kerap pansos di media sosial.

Aldi Taher memancing kontroversi dengan berbagai cara, seperti mengaku calon presiden, mengaku ustaz, dan menyanyikan lagu 'Nissa Sabyan I Love You So Much'. (ded/jpnn)