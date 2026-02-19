menu
Aldi Taher Siapkan Kejutan di JakCloth Lebaran Fair 2026

Aldi Taher di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (18/2). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Aldi Taher akan menjadi salah satu bintang tamu JakCloth Lebaran Fair 2026.

Dia mengaku sudah menyiapkan kejutan untuk memeriahkan festival yang menghadirkan ratusan brand clothing tersebut.

"Ya, saya sudah menyiapkan lagu bertema religi juga," kata Aldi Taher saat di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (18/2).

Selain membawakan lagu religi, mantan suami Dewi Perssik itu juga bakal menyanyikan sejumlah lagu andalan.

Aldi Taher memastikan bakal melantunkan lagu-lagu dari band idolanya, Oasis.

"Terima kasih Om Liam dan Noel Gallagher yang sudah menciptakan lagu yang bisa saya bawakan di JakCloth," ujar pelantun Lesti Sayang Rizky Billar itu.

Dalam kesempatan yang sama, Aldi Taher memuji eksistensi JakCloth Lebaran Fair 2026.

Dia menilai JakCloth sebagai wadah yang sangat luar biasa bagi brand clothing hingga band lokal.

