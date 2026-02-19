Aldi Taher Siapkan Kejutan di JakCloth Lebaran Fair 2026
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Aldi Taher akan menjadi salah satu bintang tamu JakCloth Lebaran Fair 2026.
Dia mengaku sudah menyiapkan kejutan untuk memeriahkan festival yang menghadirkan ratusan brand clothing tersebut.
"Ya, saya sudah menyiapkan lagu bertema religi juga," kata Aldi Taher saat di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (18/2).
Selain membawakan lagu religi, mantan suami Dewi Perssik itu juga bakal menyanyikan sejumlah lagu andalan.
Aldi Taher memastikan bakal melantunkan lagu-lagu dari band idolanya, Oasis.
"Terima kasih Om Liam dan Noel Gallagher yang sudah menciptakan lagu yang bisa saya bawakan di JakCloth," ujar pelantun Lesti Sayang Rizky Billar itu.
Dalam kesempatan yang sama, Aldi Taher memuji eksistensi JakCloth Lebaran Fair 2026.
Dia menilai JakCloth sebagai wadah yang sangat luar biasa bagi brand clothing hingga band lokal.
Penyanyi sekaligus komedian, Aldi Taher akan menjadi salah satu bintang tamu JakCloth Lebaran Fair 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 350 Brand Hingga Puluhan Musisi Siap Ramaikan JakCloth Lebaran Fair 2026
- Daftar Harga Tiket JakCloth 2025, Jangan Sampai Kehabisan
- Ini Daftar Musisi, Komika, dan Brand yang Siap Ramaikan JakCloth 2025
- JakCloth 2025 Kembali, Hadirkan Puluhan Musisi dan Ratusan Brand Clothing
- Aldi Taher Terlibat Ngedadak Ngongser, PIK2 Hidupkan Semangat Kreativitas di Pakuhaji
- Aldi Taher Menganggap Dewi Perssik Sebagai Guru, Ini Alasannya