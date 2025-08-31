menu
Aldi Taher Terlibat Ngedadak Ngongser, PIK2 Hidupkan Semangat Kreativitas di Pakuhaji

Aldi Taher Terlibat Ngedadak Ngongser, PIK2 Hidupkan Semangat Kreativitas di Pakuhaji
Aldi Taher beraksi dalam Ngedadak Ngongser yang merupakan program CSR PIK2 di Lapangan Kecamatan Pakuhaji, Tangerang pada Jumat (22/8/2025) malam. Foto: Dok. PIK2

jpnn.com, TANGERANG - Ada pemandangan berbeda di Lapangan Kecamatan Pakuhaji, Tangerang pada Jumat (22/8/2025) malam.

Lampu sorot menari di langit, dentuman musik memecah hening, dan ribuan warga tumpah ruah menyaksikan acara bertajuk Ngedadak Ngongser.

Program CSR PIK2 tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menumbuhkan semangat baru, yakni seni sebagai ruang kebersamaan dan ekspresi positif masyarakat.

Sejak awal acara, suasana penuh semangat terasa jelas. Anak-anak, remaja, hingga orang tua datang berbondong-bondong.

Hadirin tidak hanya ingin melihat penampilan bintang tamu seperti Aldi Taher, tetapi juga memberi dukungan bagi seniman lokal yang tampil.

Inilah wujud nyata bagaimana sebuah panggung bisa menjadi sarana untuk mempertemukan berbagai kalangan.

“Terima kasih. Acaranya seru banget, heboh juga ya. Apalagi masyarakat Pakuhaji excited banget datang. Aku pribadi senang karena memang ngefan sama Aldi Taher,” ungkap Azira, warga yang ikut menikmati pertunjukan.

Hal serupa dirasakan Bagas. Menurutnya, acara tersebut menjadi bukti perhatian PIK2 terhadap pelaku seni setempat.

