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Aleix Espargaro Mundur dari MotoGP Indonesia 2026

Aleix Espargaro Mundur dari MotoGP Indonesia 2026
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Foto arsip - Aleix Espargaro memacu kecepatan saat mengikuti sesi latihan MotoGP Mandalika di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB, Jumat (27/9/2024). . ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Kabar terbaru dari MotoGP Indonesia 2026 di di Pertamina Mandalika International Circuit, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pembalap penguji Honda HRC Castrol Aleix Espargaro mundur dari MotoGP Indonesia 2026, Minggu (11/10). Laman MotoGP, menyebutkan bahwa Espargaro mundur dari balapan utama akibat ketidaknyamanan fisik setelah lama tidak beraktivitas dan berlatih.

Keputusan tersebut diumumkan menjelang balapan utama pada pukul 15.00 WITA. Tim menyebut Espargaro dan Honda sepakat menarik motor bernomor 41 setelah mempertimbangkan kondisi fisik pembalap itu dan karakter lintasan Mandalika yang menuntut daya tahan tinggi.

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Espargaro kembali turun balapan sebagai pengganti Joan Mir.

Dia tak menjalani kompetisi MotoGP sejak mengalami cedera punggung dalam kecelakaan di Sepang pada April 2026.

Cedera itu membuatnya menjalani masa pemulihan panjang. Cedera itu bahkan membatasi aktivitas fisiknya.

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Sebelum keputusan mundur diumumkan, Espargaro telah menyelesaikan Sprint Race pada Sabtu (10/10).

Namun, sesi  itu berlangsung sulit baginya.

Aleix Espargaro mundur dari MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika. Keputusan tersebut diumumkan menjelang balapan utama pada pukul 15.00 WITA

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