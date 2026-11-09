Alen Stajcic Jadi Pelatih Timnas Putri Indonesia, Rekam Jejaknya Istimewa

jpnn.com - PSSI resmi menunjuk Alen Stajcic sebagai pelatih baru Timnas putri Indonesia. Pelatih asal Australia itu datang dengan sederet pengalaman dan prestasi di level internasional.

Pria asal Australia itu dipercaya meneruskan pekerjaan Satoru Mochizuki yang sebelumnya menangani tim sejak Februari 2024.

Stajcic pernah bekerja bersama sejumlah klub dan tim nasional, termasuk menangani dua negara yang memiliki pengalaman tampil di turnamen besar.

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Alen Stajcic Punya Catatan Istimewa di Level Internasional

Salah satu pencapaian paling menonjol Stajcic terjadi saat menangani Filipina. Di bawah arahannya, The Filipinas berhasil menembus putaran final Piala Dunia Putri 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

Sebelum pengalaman bersama Filipina, Stajcic juga pernah memimpin Timnas Putri Australia selama lima tahun, mulai 2014 hingga 2019.

Dia membawa Australia mencapai perempat final Piala Dunia Putri 2015 dan Olimpiade Rio 2016. Tim tersebut bahkan sempat menduduki posisi keempat dalam peringkat FIFA, sebuah pencapaian tertinggi dalam sejarah sepak bola putri Australia.

Pengalamannya tidak hanya terbatas pada tim nasional. Stajcic pernah mempersembahkan empat gelar untuk Sydney FC Women, masing-masing dua gelar Premiership dan dua Championship.

Dia juga sempat menangani Central Coast Mariners, Perth Glory, dan Western Sydney Wanderers.