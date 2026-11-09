Alen Stajcic Latih Timnas Putri Indonesia, Rekam Jejaknya Bikin PSSI Yakin

jpnn.com - PSSI resmi merekrut Alen Stajcic sebagai pelatih baru Timnas putri Indonesia menggantikan Satoru Mochizuki.

Pelatih kelahiran 2 November 1973 itu dikontrak selama tiga tahun untuk menukangi skuad Garuda Pertiwi.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya serius membangun sepak bola putri dengan mendatangkan Alen Stajcic.

Reputasi mentereng Stajcic di dunia sepak bola kaum hawa membuat PSSI tidak ragu memberikan kontrak jangka panjang.

"Kami di PSSI serius membangun sepak bola Indonesia. Karena itulah, beberapa bulan lalu kami melakukan banyak pertemuan. Salah satunya dengan coach Alen. Kami melihat beliau memiliki pengalaman yang mumpuni, terutama karena pernah menangani Filipina," ujar Erick.

"Saya yakin kondisi sepak bola Indonesia, baik dari sisi grassroots maupun infrastruktur, sebenarnya lebih baik dibandingkan Filipina. Namun, beliau sudah memiliki pengalaman melihat kondisi sepak bola di sana," imbuhnya.

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Alen Stajcic merupakan sosok berpengalaman di sepak bola putri. Dia pernah mengantarkan Australia menembus perempat final Piala Dunia Putri 2015 dan Olimpiade Rio 2016.

Bersama Stajcic, tim Negeri Kanguru juga sempat menduduki peringkat keempat dunia.