Alex Marquez Tampil Oke di MotoGP Sepang, BK8 Gresini Racing Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - Alex Marquez berhasil mengamankan posisi kedua dalam sesi Practice di MotoGP Sepang, pada Jumat (30/10)

Dia menyusul sang kakak Marc Marquez dengan memperlihatkan kecepatan dan konsistensi kompetitif yang menjadi modal penting untuk menghadapi sisa akhir pekan balapan.

Alex mencatatkan waktu terbaik 1 menit 57,109 detik, hanya terpaut 0,109 detik dari posisi teratas yang ditempati Marc. Hasil ini sekaligus menempatkan Alex Marquez dari BK8 Gresini Racing sebagai salah satu pembalap dengan performa paling kompetitif di sesi Practice.

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Penampilan positif tersebut menjadi sinyal kuat bagi BK8 Gresini Racing dalam menghadapi tantangan di SepangGP.

Alex mampu menunjukkan pace yang menjanjikan sepanjang sesi, sekaligus terus melakukan evaluasi terhadap performa motor dan strategi untuk menghadapi sesi berikutnya, serta melanjutkan perjuangan di sesi kualifikasi dan Sprint Race.

Performa menjanjikan di Sepang juga hadir setelah BK8 Gresini Racing melewati momen penuh energi di Indonesia melalui gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika pada 9–11 Oktober lalu.

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Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah kehadiran Lucinta Luna sebagai pendukung BK8 Gresini Racing. Figur publik tersebut turut memberikan dukungan kepada Alex Marquez dan Fermin Aldeguer melalui berbagai unggahan dan konten di media sosial.

Antusiasme tersebut berhasil menciptakan percakapan menarik di kalangan penggemar MotoGP Indonesia. Konten Lucinta Luna terkait dukungannya terhadap BK8 Gresini Racing bahkan dilaporkan hampir menyentuh total 8 juta penayangan dari berbagai konten, hingga viral dikalangan fans pada berbagai platform, seperti Facebook, Instagram, Tiktok hingga Threads. Hal ini memperlihatkan besarnya potensi kolaborasi antara dunia motorsport, hiburan, dan media sosial.