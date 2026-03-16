Alex Martins Beberkan Kesulitan Dewa United saat Menahan Persija Jakarta
jpnn.com - Dewa United Banten FC berhasil membawa pulang satu poin dalam lawatannya ke markas Persija Jakarta pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.
Pertandingan Persija vs Dewa United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (15/3/2026) malam WIB, berakhir dengan skor sama kuat 1-1.
Macan Kemayoran selaku tuan rumah sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Emaxwel Souza pada menit akhir babak pertama.
Namun, pada paruh kedua, Dewa United Banten FC mampu menyamakan kedudukan berkat gol Alexis Messidoro (55').
Penyerang Dewa United Alex Martins mengakui pertandingan melawan Persija bukanlah laga yang mudah.
Dia menyebut kondisi tim yang hanya memiliki waktu persiapan singkat membuat pertandingan menjadi lebih menantang.
"Pertandingan ini berjalan sangat sulit, baik bagi kami maupun bagi mereka. Seperti yang telah disampaikan pelatih, kami hanya memiliki waktu dua hari untuk melakukan persiapan."
"Dengan jadwal yang sangat padat serta banyaknya pertandingan yang kami jalani dalam beberapa waktu terakhir, situasi ini tentu tidak mudah bagi tim kami," ucap pemain asal Brasil itu.
