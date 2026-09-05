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Alex Martins Kembali Berlatih, Persebaya Ambil Keputusan Menjelang Lawan Bhayangkara

Alex Martins Kembali Berlatih, Persebaya Ambil Keputusan Menjelang Lawan Bhayangkara
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Pemain anyar Persebaya Surabaya Alex Martins. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Nama Alex Martins masuk dalam rombongan Persebaya Surabaya yang dibawa ke Lampung untuk menghadapi Bhayangkara FC pada pekan pertama Super League 2026/27.

Keberadaan penyerang asal Brasil tersebut tentu menjadi perhatian. Sebab, Alex sebelumnya harus menepi setelah mengalami masalah pada bagian bahu.

Meski belum ada kepastian apakah bakal dimainkan, keikutsertaan Alex setidaknya menunjukkan bahwa kondisi sang pemain mulai mengalami kemajuan.

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Tim medis Persebaya masih menjadi pihak yang menentukan sejauh mana Alex dapat menjalani aktivitas bersama tim.

"Perkembangan kondisi Alex Martins cukup baik. Kondisi bahunya saat ini sudah jauh lebih baik."

"Dalam beberapa hari terakhir, Alex juga mulai kembali berlatih dengan pengawasan dari Head of Physiotherapy, Cadu, dan pelatih fisik Diogo Carvalho," ucap Chief Medical Officer Persebaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO.

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Alex Martins Mulai Pulih

Alex kini perlahan kembali merasakan atmosfer latihan. Aktivitasnya tidak lagi sebatas pemulihan di luar lapangan.

Striker berusia 33 tahun itu telah mengikuti latihan menggunakan bola. Sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan pergerakan pemain juga mulai diberikan.

Alex Martins sudah kembali berlatih. Persebaya bahkan membawanya ke Lampung, tetapi apakah sang striker benar-benar akan dimainkan?

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