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Alex Martins Ungkap Kunci Menjaga Ketajaman Bersama Persebaya Surabaya

Alex Martins Ungkap Kunci Menjaga Ketajaman Bersama Persebaya Surabaya
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Bomber Persebaya Alex Martins. Foto: persebaya

jpnn.com - Alex Martins mulai menunjukkan peran penting di lini depan Persebaya Surabaya.

Penyerang asal Brasil itu sukses membukukan tiga gol dalam tiga pertandingan beruntun di Super League 2026/27 meski sempat tidak dimainkan pada pekan pembuka.

Ketajaman Alex terlihat saat menghadapi PSIM Yogyakarta, Garudayaksa, hingga Isenmulang Kalteng FC.

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Catatan tersebut menjadi modal positif bagi Green Force untuk menjaga daya saing sepanjang kompetisi.

Alex mengaku produktivitasnya di depan gawang memberikan dorongan kepercayaan diri. Namun, eks pemain Dewa United itu menilai pencapaian tersebut harus diikuti kerja keras agar performanya tetap terjaga.

"Saya bersyukur bisa membantu tim melalui gol yang tercipta. Hasil ini menambah keyakinan saya untuk menghadapi pertandingan selanjutnya," ucapnya.

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Bagi Alex, menjaga konsistensi tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan mencetak gol. Dia bertekad terus meningkatkan latihan dan menjalankan arahan pelatih Bernardo Tavares.

"Saya yakin, hal itu akan memberikan manfaat, baik bagi perkembangan saya secara pribadi maupun bagi tim. Intinya, saya ingin terus berkembang dan tampil lebih baik di setiap pertandingan," tambahnya.

Alex Martins mulai menunjukkan peran penting di lini depan Persebaya Surabaya. Simak selengkapnya di sini.

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