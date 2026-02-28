menu
Alex Noerdin Berpulang, TGB Kenang Momen Hangat Terkait Sirkuit Mandalika

Alex Noerdin Berpulang, TGB Kenang Momen Hangat Terkait Sirkuit Mandalika
Unggahan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi kenangan dirinya dengan almarhum Alex Noerdin di akun Instagram miliknya. Foto: tangkapan layar Instagram@tuangurubajang.

jpnn.com - Di balik kemegahan aspal hitam dan deru mesin di lintasan balap Indonesia, tersimpan sebuah kisah tentang keikhlasan dan persahabatan yang tidak tersorot kamera. 

Sebuah unggahan di media sosial baru-baru ini membawa kembali ke masa di mana proyek besar itu seringkali berawal dari obrolan meja makan yang santai. Namun, penuh makna. 

Baru-baru ini, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi mengunggah foto kenangan dirinya dengan almarhum Alex Noerdin di akun Instagram miliknya. 

Dalam unggahan tersebut menampilkan foto tersebut menampilkan kedekatan antara dua kepala daerah, TGB memberi caption dialog antara dirinya dan Alex Noerdin. 

Almarhum Alex Noerdin yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan. 

"Tuan Guru. Itu gimana ceritanya kok sirkuit saya diambil?" tanya Bang Alex, merujuk pada rencana pembangunan sirkuit internasional yang awalnya diperjuangkan untuk dibangun di Palembang. 

Dengan gaya khasnya yang tenang, TGB menjawab sambil berkelakar, "Ya bagi-bagi lah Bang. Kan Abang sudah banyak fasilitas di Sumsel," kata TGB. 

Meski disampaikan dengan tawa, ada ambisi besar dari kedua pemimpin tersebut. 

Jatah Sirkuit di Mandalika di Lombok ternyata dulunya di Palembang, Sumatera Selatan.

