Alex Noerdin Meninggal Dunia, Sumatera Selatan Berduka
jpnn.com, PALEMBANG - Kabar duka datang dari Palembang. Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin meninggal dunia.
Eks Gubernur Sumsel dua periode ini menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, Rabu (25/2/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.
Sang pelopor sekolah gratis dan berobat gratis itu sebelumnya sempat berjuang melawan sakitnya di ruang ICU. Namun, Alex akhirnya menyerah pada sakit yang dideritanya.
Kabar duka ini merambat cepat melalui pesan-pesan singkat yang sarat akan rasa tidak percaya.
Pihak kerabat dekat mengonfirmasi dengan nada getir, Sumsel telah kehilangan salah satu arsitek modernisasinya.
Masyarakat mengenang Alex Noerdin bukan hanya sebagai pejabat, melainkan sebagai sosok yang ambisius dalam membawa nama Sumatera Selatan ke kancah dunia.
Selama dua periode menjabat (2008-2018) tangan dinginnya membangun infrastruktur megah dan menyukseskan perhelatan internasional yang membanggakan warga.
Namun, seperti roda kehidupan yang berputar, bertahun-tahun terakhir dilalui dengan penuh cobaan.
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin meninggal dunia di RS Siloam Semanggi Jakarta, pada siang ini.
