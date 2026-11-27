jpnn.com - Perjalanan panjang Alex Rins di ajang MotoGP akan mencapai garis akhir pada seri Valencia.

Keputusan gantung helm ini cukup menarik karena Rins merasa kemampuan kompetitifnya belum habis.

Dia bahkan menilai masih bisa melanjutkan karier apabila mendapat dukungan motor yang mampu membawanya bersaing di barisan depan.

"Kalau sepanjang musim ini saya memiliki motor yang lebih kompetitif dan bisa mendapatkan podium, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk terus membalap beberapa tahun lagi," ucapnya.

"Namun, keadaan sudah seperti ini dan kami tidak perlu menyalahkan siapa pun."

Meski begitu, Rins tidak ingin menghabiskan akhir pekannya di Valencia dengan memikirkan hasil. Rider asal Spanyol itu memilih menikmati kesempatan terakhirnya bersama para rival dan tim yang telah menemani perjalanan kariernya.

Dua Nama Besar yang Pernah Ditaklukkannya

Di antara banyak pengalaman selama mengaspal, ada dua kemenangan yang memiliki tempat khusus dalam ingatan Rins. Keduanya melibatkan sosok besar MotoGP, yakni Valentino Rossi dan Marc Marquez, yang berhasil dia kalahkan pada musim 2019.

Rins tidak menganggap salah satu kemenangan lebih hebat daripada yang lain. Baginya, keberhasilan menghadapi dua juara dunia tersebut sama-sama menjadi pencapaian berharga.