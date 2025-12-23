Alexander Isak Cedera Parah di Pergelangan Kaki
jpnn.com - JAKARTA - Striker Liverpool Alexander Isak mencerita cedera parah di bagian pergelangan kakinya. Cedera ini didapatkan striker asal Swedia itu saat pertandingan Liverpool melawan Tottenham Hotspur di Stadion Tottenham Hotspur, Minggu, pada pekan ke-17 Liga Inggris 2025/2026. Saat itu, Liverpool menang dengan skor 2-1.
Dikutip dari laman resmi klub, Selasa (23/12), Liverpool merilis bahwa tulang fibula pada pergelangan kaki Isak patah. "Alexander Isak hari ini berhasil menjalani operasi atas cedera yang dialaminya pada Sabtu lalu (waktu setempat)," tulis Liverpool. "Setelah dilakukan diagnosis, operasi hari ini dilakukan untuk menangani cedera pergelangan kaki yang meliputi patah tulang fibula," tambah rilis resmi tersebut.
Cedera ini terjadi ketika Isak mencetak gol pembuka pada pertandingan itu setelah memanfaatkan assist Florian Wirtz. Di momen itu, tepat setelah Isak menendang bola dengan kaki kirinya, yang menaklukkan kiper Guglielmo Vicario, dia mendapatkan tekel telat dari Micky van de Ven.
Isak meringis kesakitan dan tak ada selebrasi gol akibat kejadian tersebut. Kemudian, dia ditarik keluar oleh Arne Slot untuk digantikan Jeremie Frimpong.
Liverpool tak menyebut berapa lama Isak akan menepi.
Namun, beberapa sumber mengungkapkan Isak akan membutuhkan waktu yang lama.
Jurnalis The Times, Paul Joyce, mengatakan, "Belum ada kepastian mengenai waktu pemulihannya, tetapi diperkirakan ia akan kembali bermain musim ini."
"Proses rehabilitasi Isak selanjutnya akan dilanjutkan di AXA Training Centre, dengan belum ada kepastian mengenai waktu kembalinya ke lapangan," tulis Liverpool.

