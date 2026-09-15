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Alexander Jeremejeff Punya Lawan Sepadan dari Madura United

Alexander Jeremejeff Punya Lawan Sepadan dari Madura United
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Alexander Jeremejeff saat berlaga pada ajang Super League 2026/27 melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Ketajaman Alexander Jeremejeff bersama Persija Jakarta pada Super League 2026/27 mendapatkan lawan sepadan.

Sejauh ini pemain kelahiran 12 Oktober 1993 itu sudah buat dua gol dari dua laga awal tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

Terakhir mantan penggawa PAOK FC di Liga Yunani itu menyumbang satu gol saat skuad asuhan Shin Tae-yong menang dengan skor 2-1 melawan Persib Bandung.

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Raihan tersebut membuat striker asal Swedia itu kini menempati posisi ketiga daftar top skor sementara Super League 2026/27.

Jeremejeff tercatat saat ini tengah bersaing Dimitar Mitkov dari Madura United.

Bomber kelahiran 27 Januari 2000 itu kini menjadi pemuncak daftar pencetak gol terbanyak kompetisi kasta tertinggi Tanah Air.

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Dari dua laga tercatat mantan penggawa Ludogorets Razgrad itu buat empat gol dengan masing-masing dua gol saat jumpa Persijap Jepara serta PSS Sleman.

Melihat performa Alexander Jeremejeff dan Dimitar Mitkov tidak heran banyak penggemar menyebut daftar peraih sepatu emas musim ini akan diperebutkan oleh dua pemain tersebut.

Ketajaman Alexander Jeremejeff bersama Persija Jakarta pada Super League 2026/27 mendapatkan lawan sepadan.

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