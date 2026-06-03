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Alexander Zverev Lulus ke Semifinal Roland Garros 2026

Alexander Zverev Lulus ke Semifinal Roland Garros 2026
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Alexander Zverev di perempat final Roland Garros 2026. Foto: Julien de Rosa/AFP

jpnn.com - PARIS - Petenis Jerman peringkat ketiga dunia Alexander Zverev memastikan satu tempat di semifinal Roland Garros 2026.

Zverev yang merupakan unggulan kedua di RG tahun ini, menjadi sorotan setelah peringkat kedua dunia Carlos Alcaraz absen, nomor satu dunia Jannik Sinner tumbang, dan Novak Djokovic juga keok.

Petenis berusia 29 tahun itu masuk Top 4 French Open (sebutan lain Roland Garros) 2026 setelah menghentikan laju bintang muda Rafael Jodar dengan kemenangan 7-6(3), 6-1, 6-3, Selasa (2/6) malam.

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Zverev, yang hanya kehilangan satu set dari lima pertandingannya sejauh ini di Roland Garros, bangkit dari ketertinggalan 2-5 untuk merebut set pertama sebelum mempercepat tempo hingga meraih kemenangan dalam waktu dua jam 17 menit di lapangan Philippe-Chatrier.

"Itu sulit. Dia memiliki ritme yang sempurna di set pertama dan saya tidak. Pukulan saya sangat pendek dan saya sangat defensif," kata Zverev seusai pertandingan, dikutip dari ATP.

“Dia bermain luar biasa dan mengungguli saya di awal set pertama, tetapi saya berhasil bangkit sementara dia bermain sedikit gugup saat melakukan servis."

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Di semifinal, Zverev akan berhadapan dengan unggulan ke-26 Jakub Mensik.

Pada slot lain semifinal, akan diisi oleh pemenang dari pertandingan perempat final Matteo Berrettini vs Matteo Arnaldi melawan Felix Auger Aliassime vs Flavio Coboli. (antara/jpnn)

Setelah Alcaraz absen, lalu Sinner dan Djokovic keok, maka Alexander Zverev jadi sorotan di Roland Garros 2026.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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