Alexis Saelemaekers Memperpanjang Kontrak di AC Milan hingga 2031

jpnn.com - JAKARTA - Pemain asal Belgia, Alexis Saelemaekers, resmi memperpanjang kontrak dengan klub Italia, AC Milan, dengan durasi lima tahun atau hingga 2031. Sebelumnya, kontrak Saelemaekers bersama Rossoneri akan habis pada akhir musim ini.

Namun, performa impresif Saelemaekers pada awal musim 2025/26 membuat Milan bergerak cepat untuk mengamankan masa depan pemain itu.

“AC Milan mengumumkan bahwa Alexis Saelemaekers telah menandatangani kontrak baru dengan klub hingga 30 Juni 2031, yang mulai berlaku dari 1 Juli 2026," demikian pernyataan di laman resmi klub, Selasa (16/12).

Saelemaekers menjadi bagian penting skuad Milan sejak Massimiliano Allegri kembali menjalani periode keduanya sebagai pelatih kepala.

Pemain berusia 26 tahun itu selalu tampil sebagai starter dalam 15 laga Serie A musim ini.

Dia juga tercatat sebagai salah satu pemain dengan menit bermain terbanyak di liga, dengan total 1.307 menit, hanya kalah dari Luka Modric (1.325 menit) dan Matteo Gabbia (1.320 menit).

Dari sisi kontribusi, Saelemaekers telah mencetak dua gol dan menyumbang dua assist.

Catatan keterlibatannya dalam gol hanya kalah dari Christian Pulisic yang mengoleksi tujuh gol dan dua assist, serta Rafael Leao dengan lima gol dan satu assist.