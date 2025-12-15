Alfabeta Hadirkan Teknologi AI Dalam Robot Layanan Humanoid di Kuningan City

jpnn.com, JAKARTA - PT Alfabeta Solusi Nusantara, perusahaan teknologi Artificial Intelligence (AI) karya anak bangsa yang merupakan bagian dari Centrepark Group, menghadirkan teknologi AI pada robot layanan pelanggan humanoid di Kuningan City Mall, Jakarta.

Teknologi AI yang dikembangkan Alfabeta menjadi otak sistem kecerdasan robot tersebut, memungkinkan interaksi yang lebih natural dan informatif dengan pengunjung mal.

Robot ini membantu pengunjung dalam memperoleh informasi tenant, fasilitas, hingga panduan arah di dalam area pusat perbelanjaan.

Peluncuran robot layanan berbasis AI ini dilakukan bertepatan dengan perayaan ulang tahun Kuningan City dan menjadi salah satu implementasi nyata pemanfaatan AI lokal di sektor properti dan retail Indonesia.

“Perilisan robot layanan berbasis AI ini merupakan langkah yang baik dan menunjukkan bagaimana teknologi dapat mulai diterapkan secara nyata di pusat perbelanjaan di Indonesia,” ujar Raymond Chin.

Alfabeta menegaskan teknologi AI yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada fungsi informatif, tetapi juga dirancang sebagai sistem yang dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan layanan publik.

“Teknologi AI CS Robot ini menggabungkan artificial intelligence, computer vision, dan natural language processing untuk menghadirkan interaksi yang natural dan informatif. Ke depan, sistem ini siap dikembangkan untuk mendukung personalisasi layanan dan analitik operasional,” kata Yuri Ardila, Chief Technology Officer (CTO) PT Alfabeta Solusi Nusantara.

Robot layanan ini juga dilengkapi fitur pendukung seperti integrasi kamera dan kemampuan multi-bahasa, sehingga bisa melayani pengunjung dari berbagai latar belakang.(chi/jpnn)