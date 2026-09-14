Alfamart Run 2026, Siap-siap Bawa Pulang Goodie Bag 50Kg Senilai Rp4 Juta

jpnn.com, TANGERANG - Alfamart Run 2026 bakal digelar di Plaza Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Minggu 18 Oktober 2026.

Tidak hanya menawarkan lintasan lari 5 kilometer (5K) dan 10 kilometer (10K), tetapi juga menghadirkan rangkaian entertainment, hadiah hingga goodie bag yang menjadi salah satu daya tarik bagi para peserta.

Sebanyak 5.000 pelari akan mengikuti ajang yang sekaligus menjadi bagian dari perayaan ulang tahun ke-27 Alfamart tersebut.

Antusiasme terhadap Alfamart Run terlihat sejak tahap pendaftaran. Dengan jumlah tiket yang terbatas, calon peserta harus mengikuti mekanisme war ticket melalui aplikasi Alfagift.

Selain mekanisme tersebut, panitia juga menyediakan kesempatan memperoleh tiket melalui sistem ballot bagi calon peserta yang memenuhi persyaratan.

“Alfamart merupakan gerai komunitas yang dekat dengan masyarakat. Karena itu, setiap kegiatan yang kami hadirkan terus kami kembangkan agar memberikan pengalaman yang lebih dari sekadar aktivitas utama. Pada Alfamart Run tahun ini, olahraga lari tetap menjadi esensi utama, namun kami lengkapi dengan entertainment dan berbagai pengalaman lain yang bisa dinikmati peserta,” ujar Marketing Director Alfamart Ryan Alfons Kaloh dalam konferensi pers Alfamart Run 2026 di Alfa Tower, Senin (14/9).

Tahun ini, peserta yang membayar biaya pendaftaran sebesar Rp600.000 akan memperoleh jersey, medal, asuransi perlindungan diri dari kecelakaan yang berlaku pada hari pelaksanaan, serta goodie bag dengan berat lebih dari 50 kg.

Dengan berat sekitar 50 kg, goodie bag Alfamart Run menjadi bagian dari pengalaman tersendiri bagi peserta.