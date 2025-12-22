Alfeandra Dewangga Ceritakan Ujian Berat Persib Bandung saat Menjamu Bhayangkara FC
jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League menjadi momen yang disyukuri Alfeandra Dewangga.
Pertandingan Persib vs Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025), berakhir dengan skor 2-0.
Dua gol kemenangan Persib dalam laga ini dicetak oleh Ramon 'Tanque' De Andrade Souza.
Pertahanan Solid Bhayangkara Jadi Tantangan
Meski menang meyakinkan, full back Persib Alfeandra Dewangga menilai pertandingan melawan Bhayangkara FC berjalan penuh tantangan.
Menurutnya, tim yang kini bermarkas di Lampung itu mampu memberikan perlawanan sengit lewat organisasi pertahanan solid.
"Kami tahu Bhayangkara FC memiliki pertahanan yang sangat solid."
"Namun, akhirnya kami bisa mencetak dua gol di pertandingan ini," ucap mantan pemain PSIS Semarang itu.
Dewangga Siap Jaga Konsistensi
Lebih lanjut, Dewangga merasa puas karena ikut berkontribusi mempersembahkan tiga poin di pertandingan ini.
Kemenangan Persib Bandung atas Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League menjadi momen yang disyukuri Alfeandra Dewangga.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Sikat Bhayangkara FC, Bojan Hodak Ungkap Cerita Berbeda di Lapangan
- Persib Bandung Menang 2-0 dari Bhayangkara FC, Bojan Hodak: Seharusnya Bisa Lebih
- Paul Munster Singgung Perbedaan Kualitas Pemain Bhayangkara FC dan Persib
- Persib vs Bhayangkara FC: Ramon Tanque Gacor, The Guardians Merana
- Susunan Pemain Persib vs Bhayangkara FC: Tanpa Marc Klok, Barba Ambil Alih Ban Kapten
- Bhayangkara FC Abaikan Hasil Minor Persib, Paul Munster: Mereka Tim Terbaik di Indonesia