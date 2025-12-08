Alfeandra Dewangga Segera Hengkang ke Bali United? Begini Kata Pelatih Persib
jpnn.com, BANDUNG - Beredar rumor bahwa minimnya menit bermain membuat Bek Persib Bandung Alfeandra Dewangga segera hengkang ke Bali United.
Namun, Pelatih Persib Bojan Hodak membantah rumor tersebut.
Hodak mengatakan, perlahan Dewangga sudah kembali menemukan performanya.
Dia pun memberinya kesempatan dalam beberapa kali pertandingan.
Pada pertandingan Persib vs Madura United, kemarin, Dewangga bahkan bermain 90 menit dan mendapat respons positif dari staf pelatih.
"Itu hanya rumor. Ada banyak rumor," kata Hodak di Bandung, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, kesempatan untuk Dewangga bermain sangat terbuka. Ia hanya meminta kepada pemain untuk terus bekerja keras.
Karena itu, dia memastikan eks penggawa PSIS Semarang itu tidak akan pergi seperti yang dirumorkan.
Kata Pelatih Persib Bojan Hodak mengenai rumor Alfeandra Dewangga dipinjamkan ke Bali United karena minimnya menit bermain.
