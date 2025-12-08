menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Alfeandra Dewangga Segera Hengkang ke Bali United? Begini Kata Pelatih Persib

Alfeandra Dewangga Segera Hengkang ke Bali United? Begini Kata Pelatih Persib

Alfeandra Dewangga Segera Hengkang ke Bali United? Begini Kata Pelatih Persib
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com, BANDUNG - Beredar rumor bahwa minimnya menit bermain membuat Bek Persib Bandung Alfeandra Dewangga segera hengkang ke Bali United.

Namun, Pelatih Persib Bojan Hodak membantah rumor tersebut.

Hodak mengatakan, perlahan Dewangga sudah kembali menemukan performanya.

Baca Juga:

Dia pun memberinya kesempatan dalam beberapa kali pertandingan.

Pada pertandingan Persib vs Madura United, kemarin, Dewangga bahkan bermain 90 menit dan mendapat respons positif dari staf pelatih.

"Itu hanya rumor. Ada banyak rumor," kata Hodak di Bandung, Senin (8/12/2025).

Baca Juga:

Menurutnya, kesempatan untuk Dewangga bermain sangat terbuka. Ia hanya meminta kepada pemain untuk terus bekerja keras.

Karena itu, dia memastikan eks penggawa PSIS Semarang itu tidak akan pergi seperti yang dirumorkan.

Kata Pelatih Persib Bojan Hodak mengenai rumor Alfeandra Dewangga dipinjamkan ke Bali United karena minimnya menit bermain.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI