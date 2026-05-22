Alfons Manibui DPR Apresiasi Kinerja PNBP Sektor Energi, Dorong Penguatan Tata Kelola dan Hilirisasi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui mengapresiasi capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi yang telah mencapai sekitar 40 persen dari target APBN 2026 pada kuartal pertama tahun ini.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan sektor energi dan sumber daya mineral masih menjadi salah satu penopang utama ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Alfons menilai kontribusi sektor migas dan minerba terhadap penerimaan negara menjadi sinyal positif bahwa sektor energi nasional masih memiliki daya tahan dan prospek yang kuat.

Da juga mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang terus mendorong penguatan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral agar penerimaan negara dapat semakin optimal.

“Capaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan sektor energi masih menjadi tulang punggung penerimaan negara. Kami juga mendukung langkah Kementerian ESDM dalam memperkuat tata kelola sektor energi agar pengelolaan sumber daya alam semakin efektif, transparan, dan memberi nilai tambah bagi negara maupun masyarakat,” ujar Alfons.

Menurutnya, momentum positif tersebut perlu dimanfaatkan untuk mempercepat hilirisasi industri nasional dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Da menilai hilirisasi menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sumber daya alam yang dimiliki.

Alfons menegaskan percepatan pembangunan dan operasional proyek-proyek smelter nasional, termasuk sembilan perusahaan smelter yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, perlu terus dikawal agar dapat segera memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara.