Alfons Manibui DPR Minta PLN Perkuat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui meminta PLN untuk memperkuat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terhadap masyarakat sekitar.

Menurutnya, PLN tidak boleh hanya berkontribusi pada ketahanan energi nasional, tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi warga yang terdampak secara sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dia menyebut ujung dari pembangunan, pencapaian-pencapaian kinerja yang optimal dari PLN, haruslah menghadirkan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan taraf hidup yang lebih baik disekitar wilayah operasionalnya.

Baca Juga: PLN Indonesia Power Salurkan Berbagai Bantuan Kepada Masyarakat Bali yang Terdampak Banjir

Berdasarkan data Kementerian ESDM 2024-2025, total kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai sekitar 100,6 gigawatt (GW).

Dari total tersebut, sekitar 85 persen berasal dari pembangkit berbasis energi fosil termasuk PLTU, sedangkan 15 persen lainnya berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti pembangkit tenaga air (PLTA/PLTM/PLTMH), panas bumi (PLTP), biomassa, tenaga surya, tenaga angin, hingga pembangkit listrik tenaga sampah.

Secara rinci, kapasitas terpasang EBT meliputi PLTA sekitar 6-7 GW, PLTP sebesar 2,6 GW, dan gabungan biomassa, tenaga surya, angin serta pembangkit EBT lainnya sekitar 1-2 GW.

Baca Juga: PLN Indonesia Power Bangkitkan Peradaban dari Danau yang Terlupakan

Menariknya, sekitar 60 persen pembangkit di bawah PLN berada di radius kurang dari 10 kilometer dari permukiman padat penduduk.

Laporan IEA 2024 juga mencatat bahwa pembangkit fosil menyumbang hingga 35% emisi CO? sektor energi Indonesia, sementara studi Bappenas 2023 menunjukkan daerah dengan pembangkit aktif memang memiliki pertumbuhan ekonomi 1,2–1,5 persen lebih tinggi, namun menghadapi risiko kesehatan dan polusi udara hingga 15–20% lebih besar.