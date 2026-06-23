Alfons Manibui DPR: Pasokan Batu Bara Nasional Aman, Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Dukung Kebutuhan Pembangkit PLN
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat di Pulau Jawa dan sekitarnya yang terdampak gangguan kelistrikan dalam beberapa hari terakhir.
Dia berharap proses pemulihan sistem dapat berlangsung secepat mungkin sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat kembali berjalan normal.
"Kami menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kelistrikan. Kami pun terus mendorong dan berharap proses pemulihan dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh agar pelayanan listrik kepada masyarakat kembali normal," ujar Alfons dalam keterangan tertulis pada Selasa (23/6/2026).
Alfons juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri ESDM beserta seluruh jajaran Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang telah bergerak cepat melakukan koordinasi, mitigasi, dan langkah-langkah pengamanan pasokan batu bara guna memastikan kebutuhan pembangkit listrik PLN dapat tetap terpenuhi.
Dia memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Menteri ESDM beserta seluruh jajaran Kementerian ESDM yang bergerak cepat merespons situasi ini.
Menurutnya, langkah cepat pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan batu bara melalui koordinasi yang intensif bersama mitra terkait dan para pemasok batu bara menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga pelayanan kelistrikan nasional demi melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional.
Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi Komisi XII DPR RI bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor energi, Alfons menegaskan bahwa kondisi pasokan batu bara nasional untuk kebutuhan pembangkit listrik saat ini berada dalam kondisi aman.
Menurutnya, pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjamin ketersediaan energi primer bagi sektor ketenagalistrikan nasional.
Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui mengapresiasi langkah pengamanan pasokan batu bara guna memastikan kebutuhan pembangkit listrik PLN.
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