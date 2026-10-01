Algafry Rahman: Semua PPPK Paruh Waktu Sudah Kami Perpanjang Kontraknya

jpnn.com - KOBA - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, memperpanjang kontrak kerja 1.292 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan para PPPK paruh waktu yang telah diperpanjang kontraknya itu kembali menjalankan tugas seperti biasa secara efektif sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

“Semua PPPK paruh waktu sudah kami perpanjang kontraknya dan kembali bekerja seperti biasa,” kata Algafry di Koba, Rabu (30/9).

Menurut dia, surat keputusan perpanjangan kontrak telah ditandatanganinya sebagai dasar bagi PPPK paruh waktu untuk melanjutkan tugas pemerintahan.

“Saya sudah teken SK perpanjangan kontrak mereka. Malam-malam saya tanda tangan,” tuturnya.

Menurut Algafry, keputusan memperpanjang kontrak itu dilakukan setelah pemerintah daerah mengevaluasi kinerja PPPK serta mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia dalam pemerintahan berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintah.

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“Setelah kinerja mereka kami evaluasi dan berdasarkan kebutuhan SDM di pemerintahan, maka kami memutuskan tetap diperpanjang,” ujarnya.

Dia menegaskan keputusan tersebut telah ditetapkan secara administratif agar seluruh ketentuan dapat dilaksanakan.