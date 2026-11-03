Algoritma Bisa Bawa Anak Terpapar Kekerasan, Komdigi Tekankan Tanggung Jawab Platform

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan risiko paparan kekerasan pada anak di media sosial harus dihadapi melalui tanggung jawab platform, sebagaimana arah perlindungan anak dalam PP TUNAS.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Mediodecci Lustarini mengatakan aktivitas menonton bisa dibaca oleh algoritma sebagai ketertarikan pengguna.

Sistem kemudian menyodorkan konten sejenis, yang berisiko membuat anak semakin dalam terpapar narasi kekerasan.

Selain itu, durasi menonton turut menjadi sinyal bagi sistem rekomendasi.

“Ketika kita menghabiskan waktu sekian detik, bahkan menonton konten tersebut sampai selesai, algoritma media sosial tuh nyatat. Oh, dia tertarik,” ujar Mediodecci.

Menurutnya, paparan yang berlangsung berulang bisa membuat konten kekerasan semakin mendominasi apa yang dilihat anak.

Persoalannya bukan hanya jumlah video yang dikonsumsi, melainkan bagaimana tontonan tersebut memengaruhi cara anak memahami kekerasan.

Mediodecci menjelaskan, narasi kekerasan juga bisa dikemas sebagai tindakan kepahlawanan.