Alhamdulillah, 1.000 Anak Gaza Bakal Dapat Perawatan Kesehatan di Rumania

jpnn.com, BUCHAREST - Presiden Rumania Nicusor Dan pada Kamis mengatakan bahwa negaranya siap mengevakuasi 1.000 anak dari Gaza untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit Rumania serta berkontribusi pada pembangunan kembali lembaga-lembaga sipil utama.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya saat pertemuan perdana Dewan Perdamaian usulan Presiden AS Donald Trump di Washington, DC, sambil berterima kasih kepada Trump karena telah mengadakan pertemuan tersebut, seraya menyebut inisiatif tersebut komprehensif dan stabil, serta mengapresiasi upaya dan hasilnya di berbagai belahan dunia lainnya.

"Saya pikir semua orang menginginkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Gaza," tambahnya, seraya mengatakan "pertanyaannya adalah bagaimana caranya bertindak," ujar Dan.

Untuk mendukung agenda tersebut, Dan mengatakan Rumania siap meningkatkan jumlah penerbangan untuk mengevakuasi anak-anak yang sakit dari Gaza untuk perawatan di rumah sakit Rumania, menekankan bahwa negara tersebut telah melakukan operasi serupa dan dapat memperluas dukungan hingga 4.000 anggota keluarga.

Ia menambahkan bahwa Rumania memiliki keahlian yang kuat dalam sistem tanggap darurat, termasuk layanan ambulans dan pemadam kebakaran, dan dapat membantu membangun kembali sistem kedaruratan sambil menyediakan infrastruktur dan peralatan yang diperlukan.

Selain itu, menurut Dan, Rumania “sudah menawarkan beberapa beasiswa untuk mahasiswa Palestina” dan dapat memperluas program tersebut sekaligus membantu “membangun kembali dan memperbaiki sekolah-sekolah di Gaza.”

Menyoroti dukungan institusional sebagai kontribusi terpenting, Dan mengatakan Rumania memiliki pengalaman sebelumnya dalam membangun kembali lembaga-lembaga inti negara termasuk kepolisian, sistem peradilan, dan administrasi publik di berbagai belahan dunia dan siap menyediakan para ahli dan pelatih untuk membantu upaya serupa di Gaza.

Ia juga menekankan bahwa Rumania memiliki “hubungan yang baik secara tradisional dengan orang-orang Yahudi dan dengan orang-orang Palestina,” yang menurutnya akan membantu memajukan upaya menuju perdamaian, dan mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan bahwa Rumania dapat diandalkan. (ant/dil/jpnn)



