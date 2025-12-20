Alhamdulillah, 74.287 Terdampak Bencana Sumatra Terima Bantuan Kemanusiaan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada 74.287 penerima manfaat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra hingga 18 Desember 2025.

Bantuan tersebut tersebar di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sejak akhir November 2025 dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas, meliputi makanan siap santap, layanan kesehatan, air bersih, logistik keluarga, serta dukungan psikososial.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan mengatakan jumlah 74.287 penerima manfaat tersebut menunjukkan luasnya cakupan respons kemanusiaan Baznas di wilayah terdampak bencana.

“Baznas memastikan 74.287 penerima manfaat mendapatkan bantuan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya di Aceh, Jumat (19/12).

Di Provinsi Aceh, Baznas menjangkau 30.278 penerima manfaat yang tersebar di sembilan kabupaten/kota dan 26 kecamatan.

Bantuan difokuskan pada pengoperasian dapur umum, distribusi paket logistik keluarga, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak banjir dan longsor.

Sementara itu, di Sumatra Utara, Baznas menyalurkan bantuan kepada 13.956 penerima manfaat di delapan kabupaten/kota dan 22 kecamatan.