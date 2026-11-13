Alhamdulillah, Ada Kabar Baik dari Menkeu untuk Pensiunan ASN, TNI, dan Polri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi pembayaran pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri mencapai Rp159,8 triliun hingga Oktober 2026.

“Angkanya tumbuh 3,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Dia juga menyampaikan pembayaran tersebut mencakup seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri di Indonesia, termasuk pensiunan PNS daerah. Realisasi tersebut setara dengan 90,2 persen dari alokasi anggaran dalam APBN sebesar Rp177,1 triliun.

Menurut Suahasil, dari total pembayaran tersebut, sebesar 36 persen dialokasikan untuk pensiunan PNS pusat, TNI, dan Polri.

Sementara itu, 64 persen lainnya disalurkan kepada pensiunan PNS daerah.

“Manfaat pensiun akan kami bayarkan tepat waktu,” kata Suahasil.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenkeu juga melaporkan realisasi belanja negara secara keseluruhan mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu hingga 31 Oktober 2026, meningkat 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun, serta transfer ke daerah Rp653,6 triliun.