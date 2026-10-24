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Alhamdulillah, Ada Kabar Baik soal Gaji ASN dari Menkeu Suahasil

Alhamdulillah, Ada Kabar Baik soal Gaji ASN dari Menkeu Suahasil
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Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tetap ditransfer langsung ke rekening masing-masing.

Hal itu disampaikan Suahasil merespons usulan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono sebelumnya agar gaji ASN disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Mereka masing-masing memiliki rekening. Kami bahkan menginginkan bukan hanya PNS, TNI, dan Polri yang memiliki rekening, tetapi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Suahasil seusai acara pelantikan pejabat eselon I di Jakarta, Jumat.

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Suahasil menjelaskan pembayaran gaji secara langsung merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan perbendaharaan negara. 

Di sisi lain, turut memperluas inklusi keuangan masyarakat.

Pemerintah selama ini telah menerapkan mekanisme transfer langsung untuk pembayaran gaji PNS, TNI, dan Polri. Mekanisme serupa juga diterapkan untuk pembayaran tunjangan profesi guru.

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Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan memastikan data penerima dan nomor rekening sudah terverifikasi agar pembayaran dapat disalurkan secara tepat.

“Hal yang penting dalam sistem tersebut adalah, pertama, kita memiliki daftar nama seluruh PNS, TNI, dan Polri yang valid. Identitas orangnya jelas dan nomor rekeningnya juga jelas, termasuk di bank mana rekening tersebut berada,” ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tetap ditransfer langsung ke rekening m

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