Alhamdulillah, Anak Disabilitas Punya Kesempatan Ikut LPDP
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Pramono Anung terus mendorong Jakarta menjadi kota dengan pendidikan paling inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia.
Berdasarkan Perda DKI Nomor 4 Tahun 2022, penyandang disabilitas harus dilindungi dan dipenuhi haknya, termasuk hak pendidikan.
"Sekarang ini ada 88 sekolah luar biasa, yakni 13 sekolah luar biasa negeri, 75 sekolah luar biasa swasta," katanya.
Oleh karena itu, Gubernur Pramono Anung juga membuka peluang bagi anak penyandang disabilitas untuk mengikuti program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Jakarta.
“Program LPDP untuk anak berkebutuhan khusus, mau sekolah, kuliah di luar negeri, dengan senang hati kami akan memberikan fasilitas itu," ujar Pramono.
Melalui skema Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul (KJMU), Pemprov DKI Jakarta telah membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang tertinggi.
"Kalau anak-anak ini memang ingin kuliah sampai dengan S1, bahkan S2, bahkan sampai S3, maka pemerintah DKI Jakarta punya yang namanya KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul," ucap Pramono.
Pihaknya juga telah mengirim 120 anak disabilitas bersama orang tua dan pelatih mereka menuju Kupang untuk olimpiade anak-anak berkebutuhan khusus.
Gubernur Pramono Anung terus mendorong Jakarta menjadi kota dengan pendidikan paling inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia.
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