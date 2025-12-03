menu
Alhamdulillah, Bantuan Sembako dan Pakaian Tiba di Aceh
Bantuan kemanusiaan Polda Riau tiba di Aceh. Foto: Dok. Polda Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir bandang di wilayah Sumatera.

Pengiriman bantuan dipimpin Kepala Biro SDM Polda Riau, Kombes Anisullah M. Ridha.

Bantuan diangkut terlebih dahulu melalui jalur darat menuju Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, kemudian diteruskan ke Aceh menggunakan kapal.

Penyerahan bantuan secara resmi dilakukan melalui jalur laut dan dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandhi.

Seluruh pengawalan dilakukan oleh AKP M. Salman Farizi bersama dua personel PJR Ditlantas Polda Riau dan satu personel Brimob menggunakan KN Kelas 1 Berhala.

Kombes Anis menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bentuk solidaritas masyarakat Riau terhadap warga di tiga provinsi terdampak bencana: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Bantuan ini merupakan wujud Polri hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai penegak hukum tetapi juga penolong,” ungkap Anis, Rabu (3/12).

Pada Selasa (2/12/2025) siang, rangkaian bantuan berupa sembako dan pakaian diberangkatkan menuju Aceh melalui jalur laut.

