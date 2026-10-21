Alhamdulillah IHSG Menghijau, Langkah Menahan BI-Rate 5,75% Berbuah Manis

jpnn.com, JAKARTA - Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M Nafan Aji Gusta langkah Bank Indonesia (BI) untuk menahan BI-Rate di level 5,75 persen disambut baik oleh investor.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berbalik menguat (rebound) dan ditutup menguat ke level 5.328,36.

Menurut Nafan, langkah BI lain yang diperhitungkan investor adalah stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal, mencapai sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Meski demikian, pemulihan IHSG masih perlu dicermati secara hati-hati karena sentimen terkait evaluasi klasifikasi Indonesia oleh MSCI belum sepenuhnya mereda,” ujar Nafan di Jakarta, Rabu.

Dia menyebut rebound saat ini lebih tepat dipandang sebagai fase pemulihan awal yang masih membutuhkan konfirmasi dari keberlanjutan arus beli, stabilitas rupiah dan efektivitas reformasi pasar modal

Nafan menjelaskan rebound IHSG pada perdagangan hari ini dipengaruhi oleh kombinasi technical rebound setelah tekanan jual yang cukup signifikan pada perdagangan Selasa (20/10).

IHSG berbalik menguat 18,54 poin atau 0,35 persen ke posisi 5.297,43 pada perdagangan pukul 14.45 WIB di Rabu (21/10) hari ini, setelah sebelumnya pada perdagangan sesi I ditutup melemah 44,53 poin atau 0,84 persen ke posisi 5.234,36.

“Aksi bargain hunting terhadap saham-saham yang mengalami koreksi tajam, serta respons positif terhadap langkah pembenahan pasar modal yang dilakukan oleh OJK dan BEI,” ujar Nafan.