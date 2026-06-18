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Alhamdulillah, Kondisi Haji Bolot Membaik, Sudah Pindah Ruang Rawat Inap

Alhamdulillah, Kondisi Haji Bolot Membaik, Sudah Pindah Ruang Rawat Inap
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Haji Bolot. Foto tangkapan layar Podcast Deddy Corbuzier

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi kesehatan pelawak Haji Bolot tampaknya makin membaik.

Pasalnya kini, pria 84 tahun itu telah dipindahkan ke ruang rawat inap biasa.

Sebelumnya, Haji Bolot menjalani perawatan intensif di ruang ICU dan ICCU di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.

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"Masih dirawat, tapi alhamdulilah sudah pindah ke ruang rawat inap," ujar manajer Haji Bolot, Wahyu Ramadhan saat dihubungi awak media, Kamis (18/6).

Dia lantas mengungkapkan alasan sang pelawak masih belum diperbolehkan untuk pulang ke rumah.

Salah satunya, pemain film Setan Budeg itu masih menjalani masa pemulihan.

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"Tinggal tunggu pemulihan saja sih," kata Wahyu.

Kekinian, Haji Bolot sudah mulai bisa diajak untuk berkomunikasi.

Kondisi kesehatan pelawak senior Haji Bolot tampaknya sudah berangsur-angsur membaik.

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