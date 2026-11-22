jpnn.com, MALANG - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengunjungi Pondok Pesantren Pendidikan dan Perguruan Agama Islam (Ponpes PPAI) Ketapang di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (21/11/2026).

Kunjungan pejabat yang bertanggung jawab soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu dalam rangka menghadiri Munajat Kebangsaan.

Sebelum menjadi pembicara di Munajat Kebangsaan, Mas Dar -panggilan akrab Sudaryono- menziarahi makam pendiri dan tokoh Ponpes PPAI. Pesantren legendaris itu didirikan oleh KH. Moh. Sa'id pada 28 Oktober 1948.

Adapun saat berpidato di Munajat Kebangsaan, Sudaryono sempat bertanya apakah para santri Ponpes PPAI Ketapang sudah menerima MBG. Ternyata lembaga pendidikan yang memadukan pesantren klasik dan madrasah tersebut belum tersentuh program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Mas Dar pun langsung merespons hal itu. “Kalau begitu dalam waktu dekat akan kami berikan MBG di sini," kata Sudaryono.

Pernyataan itu langsung disambut sorak gembira para santri dan murid PPAI Ketapang. "Alhamdulillah," ujar beberapa santri dengan kompak.

“Semoga cepat dapat MBG,” celetuk seorang santri.

Adapun dalam wawancara dengan wartawan seusai Munajat Kebangsaan, Sudaryono menyatakan pelaksanaan Program MBG makin baik. Meski terkadang masih ada siswa keracunan menu MBG, Sudaryono menyebut kasus dan jumlahnya terus menurun.