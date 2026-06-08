Alhamdulillah, Minyak Goreng PTPN Laris Diserbu Warga Kota Tua Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo menyelenggarakan bazar minyak goreng di kawasan Kota Tua Surabaya, Minggu (7/6).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan bazar tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas akses masyarakat dan menandai penguatan jaringan distribusi minyak goreng di Jawa Timur.

Adapun dalam bazar PalmCo menyediakan 600 kemasan minyak goreng ukuran 900 mililiter yang dijual dengan harga Rp 15.000 per kemasan. Harga tersebut berada di bawah rata-rata harga minyak goreng premium di pasaran.

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“Keberhasilan bazar di Surabaya juga menjadi indikasi bahwa kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau masih tinggi,” ucap dalam keterangannya, Senin (8/6).

Antusiasme warga cukup tinggi, terlihat dari antrean yang mengular sejak pagi hari.

Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, warga yang berolahraga di kawasan Kota Tua, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Titi, warga Wonocolo, mengaku tertarik karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan produk sejenis yang biasa dibelinya.

“Saya sedang jogging, lalu melihat ada bazar minyak goreng. Kemasannya praktis dan harganya terjangkau, jadi saya ikut mengantre,” katanya.