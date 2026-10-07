Alhamdulillah, Penyintas Gempa Manggarai Timur Kini Tempati Huntara

jpnn.com, MANGGARAI TIMUR - Penyintas gempa bumi di Desa Waso, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini menempati hunian sementara (Huntara) yang dibangun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sebelumnya, warga terdampak harus bertahan di tenda dengan alas terpal.

Pembangunan Huntara tersebut menjadi bagian dari upaya Baznas membantu masyarakat terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dan aman selama masa pemulihan pascagempa.

Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas H. Idy Muzayyad mengatakan, kehadiran Huntara diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penyintas sekaligus membantu mereka kembali menata kehidupan setelah bencana.

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"Kami berharap Huntara dan fasilitas yang dibangun ini dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta membangkitkan kembali semangat para korban untuk menata kehidupan pascabencana," kata Idy Muzayyad dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10).

Salah seorang penerima manfaat, Jalaluddin (33), mengatakan bantuan Huntara dari Baznas membuat dirinya dan keluarga dapat menempati tempat tinggal yang lebih layak. Menurut dia, kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan saat harus tinggal di tenda.

“Alhamdulillah, bantuan dari Baznas ini sangat membantu kami mendapatkan hunian, walaupun ini hunian sementara, ini sangat layak bagi kami. Sebelumnya kami hidup di dalam tenda beralaskan terpal,” ujar Jalaluddin.

Selain Huntara, Jalaluddin menyebut sejumlah bantuan lain yang diberikan Baznas, seperti sembako dan fasilitas musala, turut membantu memenuhi kebutuhan warga Desa Waso selama masa pemulihan.

Dia berharap dukungan tersebut dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.