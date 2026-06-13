Alhamdulillah, Puluhan Santri SCB 2026 Lulus ke Perguruan Tinggi Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 54 santri Sekolah Cendekia Baznas (SCB) atau sekitar 75 persen dari total lulusan tahun 2026 berhasil diterima di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui sejumlah jalur seleksi masuk perguruan tinggi.

Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 40 hingga 50 persen.

Berdasarkan data SCB, sebanyak 13 santri diterima melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), sembilan santri melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), 28 santri melalui Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), serta empat santri melalui jalur prestasi.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, menyampaikan apresiasinya kepada para lulusan Angkatan 4 SMA Cendekia Baznas.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti hasil pembinaan dan pendidikan yang dijalankan selama para santri menempuh pendidikan di SCB.

"Alhamdulillah, para siswa hari ini telah lulus dari SCB. Kegembiraan tersebut semakin bertambah karena sebagian besar lulusan juga telah diterima di berbagai kampus unggulan," ujar Idy dalam acara Wisuda Santri "Lepas Tunas Muzaki" Sekolah Cendekia Baznas di Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Idy menegaskan Baznas akan terus memperkuat pengembangan SCB guna melahirkan generasi unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan nilai-nilai keislaman yang kuat.

Sementara itu, Kepala SCB Ahmad Kamaluddin Afif menyebut sebagian lulusan lainnya memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi swasta unggulan karena memperoleh beasiswa penuh dan kualitas pendidikan yang kompetitif.