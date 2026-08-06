menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pajak » Alhamdulillah, Purbaya Umumkan PPh Marketplace Ditunda

Alhamdulillah, Purbaya Umumkan PPh Marketplace Ditunda

Alhamdulillah, Purbaya Umumkan PPh Marketplace Ditunda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menunda implementasi kebijakan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 untuk pedagang daring di platform marketplace.

Penundaan ini dilakukan setelah maraknya unggahan para pedagang daring di media sosial terkait aturan pemotongan pajak tersebut.

Sejumlah platform perdagangan digital seperti Shopee dan Tokopedia sebelumnya sempat memuat ketentuan terkait pemotongan pajak tersebut di sistem mereka.

Baca Juga:

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan mengundurkan pemberlakuan aturan itu hingga tiga bulan mendatang.

"Nanti kami undur dahulu," kata Purbaya di kantornyya, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2026).

Menkeu menekankan kebijakan penundaan ini diambil untuk memastikan kondisi perekonomian nasional harus berada dalam tren yang benar-benar membaik sebelum aturan pajak digital dijalankan.

Baca Juga:

Selain itu, langkah tersebut diambil dengan pertimbangkan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara lebih optimal kepada masyarakat luas.

Menurut Purbaya, bagi pedagang yang telanjur mendapati potongan atau pencatatan terkait aturan tersebut, pemerintah sudah menyiapkan mekanisme pengembalian dana.

Pemerintah menunda implementasi kebijakan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 untuk pedagang daring di platform marketplace.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI