Alhamdulillah, Ribuan Pekerja Rentan Dapat Perlindungan JKK dan JKM

jpnn.com, BANTEN - Sebanyak 100 ribu pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui Program Jaminan Sosial Baznas (JSB) 2026.

Program tersebut memberikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang belum sepenuhnya terlindungi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian.

Penerima manfaat program mencakup guru ngaji, dai, imam dan marbot masjid, tenaga pendidik pesantren, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, pedagang kecil, buruh harian lepas, penyandang disabilitas produktif, serta pekerja sektor informal lainnya yang memenuhi kriteria mustahik.

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Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Ketua Baznas Sodik Mudjahid bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Dyah Tri Kumolo Sari dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat di Tangerang Selatan, Banten.

Melalui program tersebut, penerima manfaat memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama enam bulan.

Perlindungan ini diharapkan memberikan jaring pengaman bagi pekerja dan keluarga ketika menghadapi risiko pekerjaan.

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid mengatakan jaminan sosial menjadi bagian dari upaya pemberdayaan mustahik agar dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih aman.

"Melalui Program Jaminan Sosial Baznas, kami berupaya memberikan perlindungan kepada pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," ujar Sodik.