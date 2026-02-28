Alhamdulillah, Rizky Billar dan Lesti Kejora Dikaruniai Anak Ketiga

menu
Lesti Kejora dan Rizky Billar. Foto: Instagram/lestykejora

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora akhirnya dikaruniai anak ketiga.

Kabar bahagia tersebut diumumkan oleh Rizky Billar melalui akun miliknya di Instagram.

Dia mengatakan bahwa istrinya, Lesti Kejora telah melahirkan anak ketiga yang berjenis kelamin perempuan pada 23 Februari 2026.

"Alhamdulillah telah lahir Putri kedua kami beberapa waktu lalu tepatnya pada 23 Februari 2026," ungkap Rizky Billar, Jumat (27/2).

Pria berusia 30 tahun itu masih merahasiakan nama bayi yang baru dilahirkan oleh Lesti Kejora.

Rizky Billar hanya menyebut putrinya lahir dalam keadaan baik-baik saja.

"Dengan kondisi yang alhamdulillah sehat dan baik," tambah Rizky Billar.

Diketahui, aktor Rizky Billar dan penyanyi Lesti Kejora menikah sejak 2021 lalu.

