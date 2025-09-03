menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Alhamdulillah, Rumah Imam Masjid di Papua Barat Diperbaiki Jadi Layak Huni

Alhamdulillah, Rumah Imam Masjid di Papua Barat Diperbaiki Jadi Layak Huni

Alhamdulillah, Rumah Imam Masjid di Papua Barat Diperbaiki Jadi Layak Huni
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rumah Imam Masjid di Papua Barat Diperbaiki Jadi Layak Huni. Foto: Baznas

jpnn.com, MANOKWARI - Program Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB) kembali dilakukan denga merenovasi terhadap rumah milik mustahik di Papua Barat.

Salah satunya adalah rumah Jumarin, seorang imam masjid, yang kondisinya sebelumnya sangat memprihatinkan.

Program RLHB menjadi prioritas BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui perbaikan hunian.

Baca Juga:

Tujuan utamanya adalah memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin dan mustahik yang rumahnya tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

Saidah Sakwan, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, mengatakan bantuan ini diharapkan menciptakan rumah aman dan nyaman bagi para mustahik.

“Semoga bantuan rumah layak huni ini dapat membantu para mustahik akan kebutuhan dasar tempat tinggal layak yang aman dan nyaman,” kata Saidah dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9).

Baca Juga:

Menurut Saidah, program RLHB akan menargetkan perbaikan 40 rumah mustahik di Papua Barat, tersebar di Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, dan Sorong. Renovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Jumarin, yang kesehariannya bekerja sebagai petani dan imam masjid, sebelumnya tinggal di rumah kayu dengan atap miring dan bocor saat hujan.

BAZNAS renovasi rumah imam masjid di Papua Barat, jadikan hunian layak, aman, dan nyaman bagi mustahik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI